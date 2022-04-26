الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إظهار الحقيقة في حادث مركب طرابلس

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة معالجة الوضع في طرابلس من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق المركب، وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف إظهار الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

ووصف عون الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها "غير مقبولة ولا مبرر لها"، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.