الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الإفريقية ترحب بنشر قوة إقليمية لاستعادة الاستقرار في الكونغو الديمقراطية

موسى فقي محمد
موسى فقي محمد

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بنتائج الاجتماع الثاني لرؤساء الدول حول الكونغو الديمقراطية، في نيروبي، كينيا، لا سيما قرار النشر الفوري لقوة إقليمية لاستعادة السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشاد فقي في بيان اليوم الثلاثاء بجهود رئيس كينيا أوهورو كينياتا وزعماء شرق إفريقيا لجهودهم المشتركة نحو إيجاد حل مستدام للوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى ككل.
ورحب رئيس المفوضية بالاجتماع 1078 المنعقد لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن نتائج القمة الإقليمية العاشرة لآلية الرقابة التي عقدت في فبراير 2022 في كينشاسا، وجدد تأكيد التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بالتنفيذ الكامل للسلام، والاتفاق الإطاري للأمن والتعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، كأحد الضامنين للاتفاقية.

مفوضية الاتحاد الافريقي الكونغو الديمقراطية المفوضية الإفريقية

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