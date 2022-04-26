الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع طارئ لمديري الإدارات الزراعية بالفيوم استعدادًا لإجازة عيد الفطر

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم اجتماع طارئ لمديري الإدارات بالمديرية والم

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً طارئ لمديري الإدارات بالمديرية والمراكز بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومدير إدارة حماية الأراضي والتعاون الزراعي والإرشاد الزراعي والمكافحة والإنتاج الحيواني والحيازة ومديري الإدارات الزراعية والتعاون بالمراكز.

حيث تم مناقشة الآتي حماية الأراضى: عمل بيان بالتعديات كل 15 يوما معتمد من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بالمراكز يشمل عدد المخالفات وما تم إزالته وما لم يتم إزالته وذلك بناءاً على إجتماع سكرتير عام محافظة الفيوم اللواء عبد الفتاح تمام، والتشديد على المتابعة المستمرة لأعمال حماية الأراضى خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتواجد النوبتجيات بالإدارات الزراعية وذلك لتعليمات محافظ الفيوم بمرور لجان من المحافظة على الإدارات الزراعية.

وأكد على الالتزام بتواجد اللجان المكلفين فى أيام عطلة عيد الفطر المبارك وتوفير جميع السبل لأحكام حماية الأراضى، والمتابعه المستمره لزراعات القطن والابلاغ على مستجدات الأمور، والمتابعة المستمرة لزراعات الذرة الشامية والاستعداد لمواجهة اى إصابة بالجياشة والإبلاغ فوراً للمديرية .
 أما لجان الإرشاد متابعة حصاد وتوريد القمح اولاً بأول ورصد الإنتاجيه لكل صنف، و متابعة تقدير الحقول الإرشادية للقمح بالتنسيق مع المنطقة الإحصائية، واختيار الحقول الإرشاديه للأذره الشاميه والرفيعه على مستوى كل مركز، وعمل مؤتمرات لتوريد القمح فى باقى المراكز .


 ولجان الإنتاج الحيوانى متابعة المرور على المدشات بنواحى المحافظة لمنع تهريب القمح إليها وكذلك مزارع الإنتاج الحيوانى المختلفه، وضرورة صرف الأسمدة والإلتزام بعدد 3 شيكاره للفدان لحين الحصر وما يرد من الوزارة، وضرورة سداد ديون الشركات – ضرورة التنبيه على مجالس الإدارات بمتابعة موضوع توريد القمح.

وكيل زراعة الفيوم اجتماع طارئ لمديري الإدارات استعدادا لاجازة عيد الفطر المبارك بالمديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

«أمه دخلت العناية».. سنورس تشيع جثمان طالب الأكاديمية البحرية لمثواه الأخير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة غامضة.. تفاصيل استلام أسرة رئيس وزراء إسرائيل تهديدًا بالقتل

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967