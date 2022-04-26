اجتماع طارئ لمديري الإدارات الزراعية بالفيوم استعدادًا لإجازة عيد الفطر

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً طارئ لمديري الإدارات بالمديرية والمراكز بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومدير إدارة حماية الأراضي والتعاون الزراعي والإرشاد الزراعي والمكافحة والإنتاج الحيواني والحيازة ومديري الإدارات الزراعية والتعاون بالمراكز.

حيث تم مناقشة الآتي حماية الأراضى: عمل بيان بالتعديات كل 15 يوما معتمد من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بالمراكز يشمل عدد المخالفات وما تم إزالته وما لم يتم إزالته وذلك بناءاً على إجتماع سكرتير عام محافظة الفيوم اللواء عبد الفتاح تمام، والتشديد على المتابعة المستمرة لأعمال حماية الأراضى خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتواجد النوبتجيات بالإدارات الزراعية وذلك لتعليمات محافظ الفيوم بمرور لجان من المحافظة على الإدارات الزراعية.

وأكد على الالتزام بتواجد اللجان المكلفين فى أيام عطلة عيد الفطر المبارك وتوفير جميع السبل لأحكام حماية الأراضى، والمتابعه المستمره لزراعات القطن والابلاغ على مستجدات الأمور، والمتابعة المستمرة لزراعات الذرة الشامية والاستعداد لمواجهة اى إصابة بالجياشة والإبلاغ فوراً للمديرية .

أما لجان الإرشاد متابعة حصاد وتوريد القمح اولاً بأول ورصد الإنتاجيه لكل صنف، و متابعة تقدير الحقول الإرشادية للقمح بالتنسيق مع المنطقة الإحصائية، واختيار الحقول الإرشاديه للأذره الشاميه والرفيعه على مستوى كل مركز، وعمل مؤتمرات لتوريد القمح فى باقى المراكز .



ولجان الإنتاج الحيوانى متابعة المرور على المدشات بنواحى المحافظة لمنع تهريب القمح إليها وكذلك مزارع الإنتاج الحيوانى المختلفه، وضرورة صرف الأسمدة والإلتزام بعدد 3 شيكاره للفدان لحين الحصر وما يرد من الوزارة، وضرورة سداد ديون الشركات – ضرورة التنبيه على مجالس الإدارات بمتابعة موضوع توريد القمح.