علاج الإدمان: استمرار رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك ‪2022‬ وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2022، بواقع 7 مسـلسـلات وهى "مكتوب عليا– عودة الأب الضال- النقطة العمياء- الاختيار 3- بيت الشدة- رانيا وسكينة- ملف سري"، بينما تميزت مسلسلات "المداح- الكبير أوي 6- في بيتنا روبوت 2" بخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.



وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2022 حتى الآن، وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة، ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلن أن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 1.5%، وأنه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.