الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: استمرار رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية

صندوق علاج الإدمان
صندوق علاج الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك ‪2022‬ وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2022، بواقع 7 مسـلسـلات وهى "مكتوب عليا– عودة الأب الضال- النقطة العمياء- الاختيار 3- بيت الشدة- رانيا وسكينة- ملف سري"، بينما تميزت مسلسلات "المداح- الكبير أوي 6- في بيتنا روبوت 2" بخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.
 
وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2022 حتى الآن، وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة، ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة. 

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلن أن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 1.5%، وأنه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.

شهر رمضان وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي التدخين مسلسلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

لم يرد على مكالمته.. ماكرون يتجاهل اتصال جونسون بعد الفوز برئاسة فرنسا

مصرع وإصابة 8 مواطنين.. أسماء ضحايا محور كلابشة بأسوان

استعدادًا لعيد الفطر.. جولات تفقدية لرؤساء الأحياء للوقوف على معدلات الإنجاز بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية