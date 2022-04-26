لافروف يتهم الدول الغربية بانتهاك معايير القوانين الدولية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تستخدم كساحة صراع لمواجهة روسيا، متهمًا دول الغرب بانتهاك معايير القوانين الدولية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل على تجنب سيناريو تدخل في منطقة ترانسنيستريا، فضلًا عن التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لتخفيف معاناة مدنيي أوكرانيا.

وتابع لافروف: استجبنا لطلب أمين العام الأمم المتحدة للحوار بشأن أوكرانيا .

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه من الأوضاع في ماريوبول.

وقال جوتيريش، إنه يجب العمل على فتح الممرات الآمنة وضمان سلامة المدنيين، مضيفًا: نحن بحاجة إلى تحقيقات مستقلة بشأن جرائم الحرب المحتملة، مشيرًا إلى أن آلاف المدنيين يعانون من النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

فيما شدد جوتيريش على ضرورة الإسراع في إنهاء حرب أوكرانيا لمصلحة الجميع، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستعدة لحشد كل مواردها لمساعدة مدينة ماريوبول.

واقترح جوتيريش عن إنشاء مجموعة اتصال دولية لمساعدة المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يجب إخراج المدنيين من مدينة ماريوبول نحو أي جهة يريدونها.