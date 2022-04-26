«ترافل ديلي نيوز» يبرز إعلان شركة عالمية عن خططها لزيادة رحلاتها لمصر

مع ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

أبرز موقع “ترافل ديلي نيوز”، السياحي العالمي إعلان إحدى أكبر شركات السفر في العالم عن خططها لتوسيع رحلاتها إلى مصر، وإطلاقها سلسلة من الرحلات المتميزة التي تروج لبعض المواقع الأثرية الأكثر رواجًا في البلاد، وذلك استجابة لطلبات الحجز المتزايدة على أرض الفراعنة بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وبين الموقع أن شركة السفر العالمية "كير أند داوني" (Ker & Downey) ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت مؤخرا من الرحلات المتميزة "LuxVenture" التي تهدف إلى الترويج لأفضل مواقع مصر السياحية وأكثرها إثارة للسائح الأجنبي، مشيرة إلى أن السلسة تتضمن رحلات فاخرة إلى أهرامات الجيزة وأبوالهول، فضلا عن الرحلات الصحراوية “رحلات السفاري”، ورحلات الأقصر ومنطقة وادي الملوك، حيث توفر وصولاً حصريا من الداخل إلى المواقع الأثرية المثيرة من خلال تقديم خدمات مميزة ومكثفة من الإرشاد السياحي.

ولفت الموقع العالمي إلى أن مصر تعد من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر شعبية لدى العملاء المميزين للشركة، الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة في قطاع السياحة العالمي، منوهة إلى أن احتفال مصر بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ساهم في زيادة الطلب السياحي على البلاد في معدلات الحجز هذا الموسم.

وتأتي مصر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تشق طريقًا نحو التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في إفريقيا والشرق الأوسط، مع عودة السفر الدولي لطبيعته بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة، واستمرار العالم في الانفتاح وإزالة القيود الحدودية بعد الوباء، حسبما كشفت مؤسسة “فوروارد كيز” (Forward Keys)، المتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران والرائدة في مجال استشارات السفر الجوي.

وبحسب بيانات المؤسسة، أظهرت أن منطقة الشرق الأوسط العلامات والدلائل الأولى للتعافي الحقيقي لصناعة السياحة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بزيادة في عدد الوافدين الدوليين خلال الربع الثاني من عام 2022، متفوقة على المتوسط ​​الإقليمي البالغ 33%، مضيفا أن مطار الغردقة الدولي يأتي في المرتبة الأولى من حيث حجوزات الرحلات الدولية، حيث إنه شهد زيادة بنسبة 17% في الحجوزات من الفترة من بداية شهر أبريل حتى يونيو الماضي، مع زيادة في عدد الزائرين والوافدين من الخارج إلى مصر، وكذلك إلى المنطقة الأوسع.