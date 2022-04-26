الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون لـ«CNN»: الجيش الروسي والدولة أصبحا أكثر ضعفا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

ذكر متحدث وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي والدولة أصبحا أكثر ضعفا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن روسيا هي بالفعل جيش أضعف بالفعل وهي دولة أضعف (منذ غزوها لأوكرانيا) وأن الولايات المتحدة تريد أن تكون روسيا غير قادرة على تهديد جيرانها مرة أخرى في المستقبل.

وأشار "كيربي" إلى أن الولايات المتحدة تشاهد الأحداث في دولة مولدوفا عن كثب، مضيفًا أنه من السابق لأوانه التعليق على الانفجارات الأخيرة في المباني الحكومية في منطقة الانفصال المعلنة ذاتيا في ترانسنيستريا. 

 وأضاف تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وإثارة مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة – أكبر قوتين نوويتين في العالم إلى حد بعيد.

 في سياق آخر، كان سفير موسكو في واشنطن قد أكد إن روسيا طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، محذرا من أن شحنات غربية كبيرة من الأسلحة تؤجج الصراع وستؤدي إلى مزيد من الخسائر.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ، إن شحنات الأسلحة هذه تهدف إلى إضعاف روسيا لكنها تصعد الصراع في أوكرانيا وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى نوع من اتفاق السلام.

وأشار "أنتونوف" لقناة روسيا 24 التلفزيونية “ما يفعله الأمريكيون هو صب الزيت على النيران.” لا أرى سوى محاولة لرفع المخاطر ولتفاقم الوضع ولزيادة الخسائر “.

وأوضح "أنتونوف"، الذي يعمل سفيرا لدى واشنطن منذ 2017 ، إن مذكرة دبلوماسية رسمية أرسلت إلى واشنطن للتعبير عن مخاوف روسيا. وقال إنه لم يتم تقديم أي رد.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ أمريكا روسيا الجيش أوكرانيا

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