«نقل النواب» تطالب المحافظين بالتنفيذ الفوري لقرار تنظيم إعلانات الطرق

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالقرار رقم 1440 الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مطالباً جميع الوزراء المختصين والمحافظين بالتنفيذ الفورى لهذا القرار على مستوى الجمهورية.

وثمن " قورة " فى بيان له اليوم هذا القرار الذى يهدف للحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة وضمان توافقها مع المحيط العمراني وتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات ومراعاة النظام العام والآداب والحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

وطالب النائب بضرورة مراجعة جميع الاعلانات الحالية على مختلف الطرق خاصة أن هناك العديد من الاعلانات المخالفة خاصة القديمة والمتهالكة منها والتى من الممكن أن تسبب فى وقوع حوادث على الطرق.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة إن التطبيق الحاسم لهذا القرار على مختلف الطرق على مستوى الجمهورية يكفل القضاء على القبح والعشوائية فى إعلانات الطرق، مؤكداً أهمية أن تقوم جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء بدورها على أكمل وجه فى تطبيق هذا القرار.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، القرار رقم 1440 لسنة 2022، بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وينص القرار على أن ينظم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علـى الطـرق العامـة وفقا لأحكام هذا القرار، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ "الجهاز" ويكون مقـره الرئيسي القاهرة الكبرى وللجهاز أن ينشئ فروعا أو مكاتب تتبعه داخل جمهورية مصر العربية.

ووفقاً للقرار فإن الجهاز يهدف إلى تحقيق الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامـة وضمان توافقها مع المحيط العمراني، بالإضافة إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات بمراعاة النظام العام والآداب.

كما يستهدف الجهاز وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها، والحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.