ضبط 300 طن قمح ودقيق أبيض مجهولة المصدر بمطحن دون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 260 طن قمح بدون مستندات مجهولة المصدر، و 40 طن دقيق أبيض معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة، داخل مطحن دقيق "بدون ترخيص في محافظة الجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى العميد يحيي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام صاحب مطحن بتجميع كميات كبيرة من القمح ويقوم بطحنه إلى دقيق.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين أن المطحن يعمل بدون ترخيص كما يقوم بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و اللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المدير المسئول عن مطحن دقيق، وتم ضبط (260 طن قمح "بدون مستندات مجهولة المصدر"- 40 طن "دقيق أبيض")، معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.