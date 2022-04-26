احدهما يرتدي حزاما ناسفا.. قوة أمنية عراقية تتمكن من قتل إرهابيين بالطارمية

أعلنت قوة مشتركة عراقية، اليوم الثلاثاء، عن التمكن من قتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا بالطارمية، حسبما أفادت وكالة العراق اليوم.

جاء ذلك خلال عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني تتمكن من قتل إرهابيين إثنين احدهما انتحاري يرتدي حزام ناسف، داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

كما أسفرت هذه العملية عن استشهاد جندي وإصابة ضابط بعد مداهمة الوكر الذي كان بداخله هذا الإرهابي الانتحاري.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة الماضية، عن القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار، كما تم إحباط تعرض على نقطة أمنية غربي نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "أنه بعمليات نوعية واستباقية منفصلة، واستناداً إلى معلومات دقيقة لشعب استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق؛ تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، اثنان منهم في القائم والأخر في مدخل الفلوجة أثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي".

وأشار البيان إلى تمكن كمائن قوات الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من إحباط عملية إرهابية لاستهداف إحدى النقاط الأمنية في قرية "تفاحة" من قبل إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية، حيث توقفا على بعد 500 متر من النقطة المراد استهدافها، وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين، مما دفعهما للفرار تاركين خلفهما دراجتهما النارية وضبط بحوزتهما 3 بنادق وكمية من عتاد الكلاشنكوف، وما زالت عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة جارية للقبض عليهما.