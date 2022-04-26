الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام المساعد بأسوان يمر على حدائق فريال والورد

جولة السكرتير المساعد
جولة السكرتير المساعد

مرت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان على حدائق فريال والورد ضمن 25 حديقة ومشتل على مستوى مدينة أسوان، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية الأخيرة. 

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وأثناء جولتها بالحدائق العامة أكدت فاطمة إبراهيم على مسئولي الحدائق بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءتها وتسخير كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد. 

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وأوضحت أنه تم التوجيه أيضاً بتلافي كافة الملاحظات التي رصدها محافظ أسوان، مع العمل على رفع كفاءة حديقة فريال وباقي الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية والألعاب الترفيهية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أي تشوهات بصرية، والاهتمام بدورات المياه العمومية، على أن يتم رفع أي قمامة أو مخلفات أولاً بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطني وزائري المحافظة. 

أسوان العيد محافظ أسوان أعياد الربيع عيد الفطر المبارك المتنزهات العامة رفع كفاءة

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