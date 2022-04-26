«كيما» تعلن عن مزايدة علنية لبيع وحدات سكنية بمجمع «رحاب أسوان»

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عن مزايدة علنية لبيع وحدات سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2".

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر عقد الجلسة الأولى يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل لبيع 27 وحدة سكنية، والجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مايو لبيع 22 وحدة سكنية.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 331.23 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسارة بلغت 631.26 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق صافي ربح في حدود 350 مليون جنيه ومبيعات نحو ملياري جنيه في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.

وأشارت الشركة إلى استهداف تحقیق صافي أرباح نحو 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021-2022.

وأضافت، أنه ستتم موافاة البورصة بالمؤشرات المالية الفعلية بعد عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 علی مجلس الإدارة.