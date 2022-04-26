الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كيما» تعلن عن مزايدة علنية لبيع وحدات سكنية بمجمع «رحاب أسوان»

كيما
كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عن مزايدة علنية لبيع وحدات سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2".

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر عقد الجلسة الأولى يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل لبيع 27 وحدة سكنية، والجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مايو لبيع 22 وحدة سكنية.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 331.23 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسارة بلغت 631.26 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق صافي ربح في حدود 350 مليون جنيه ومبيعات نحو ملياري جنيه في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.

وأشارت الشركة  إلى استهداف تحقیق صافي أرباح نحو 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021-2022.

وأضافت، أنه ستتم موافاة البورصة بالمؤشرات المالية الفعلية بعد عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 علی مجلس الإدارة.

مصر الاول مؤشرات مصري سبتمبر المالية الصناعات الكيماوية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

«المركزى»: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية

الأوقاف تكشف حقيقة منع الصلاة فى مسجد المراغى بحلوان

«الشناوى» يكشف حقيقة تسبب محمد رمضان فى أزمة أخرت تصوير «المشوار»

هشم رأسها بشاكوش.. عرض المتهم بقتل والدته بعين شمس على الطب الشرعي

تسليم جثامين ضحايا حادث كوم أمبو لذويهم لتشييعها لمثواها الأخير بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية