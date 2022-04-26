بسبب «ركنة العربية».. حبس المتهم ضرب فرد أمن بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهم بالضرب المبرح على فرد أمن إداري بمنطقة التجمع الأول، بسبب "ركنة" السيارة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما طالبت النيابة بالاستعلام على الحالة الصحية للمجني عليه، وإعداد تقرير طبي وافٍ عما بها من إصابات تمهيدًا لسؤاله، كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغًا يفيد بتعرض فرد أمن إداري بأحد "الكمبوندات" لواقعة تعدٍ بالضرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "س. ص"، و فرد أمن إداري وشاب عمره 26 سنة.

وتبين أنه أثناء قيام فرد الأمن بتوجيه المتهم بعدم ركن السيارة في مكان غير مخصص، تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته بعدد من الكدمات والجروح، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 6773 لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.