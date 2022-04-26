الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طالب غرقا بنهر النيل في مركز العسيرات بسوهاج

غرق
غرق

لقى طالب بمركز العسيرات مصرعه غرقا بنهر النيل، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة العسيرات من الأهالى بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتم انتشال الجثة، وتبين غرق (ف . أ 16 عاما) طالب، وأفاد والده ( أ . أ 44 عاما ) عامل، بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار وائل محمد على المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغات 3 من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حوادث غرق بدائرة المديرية تم توجيه وحدة النهرى إلى مكان البلاغات والتي تعاملت معها وانتشالها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بغرق طفل بنهر النيل دائرة مركز شرطة طهطا وذلك أثناء تواجده مع أسرته بأحدى المتنزهات المجاورة لنهر النيل دائرة مركز طهطا وبصحبة الطفل شقيقته وزوجها وحال لهوه "انزلقت قدمه" وسقط بالنهر مما أدى لغرقه ونفيا الشبهة الجنائية تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

وجاء الحادث الثانى بناحية جزيرة المعصرة بقرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حيث عثر على جثة المدعو رائد . ح . م . ع 26 سنة طافيه على المياه تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثالث بتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طالب يبلغ من العمر 17 سنة لقى مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل بمنطقة الكورنيش الغربى دائرة قسم ثان سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة تم تحرير المحاضر اللازمة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مستشفى النيابة مصرع المركزى تحقيق

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