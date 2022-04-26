الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 من أسرة واحدة يروجون المواد المخدرة في النهضة

المواد المخدرة
المواد المخدرة

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس 4 أشخاص من أسرة واحدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة النهضة، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت حدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وزوجته وابنتها وآخر، لحيازتهم مواد مخدرة.

وتم ضبطهم حال تواجدهم بالشقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهم «فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالي، سلاح أبيض "مطواة"، 3 هواتف محمولة، 2 مكواة تستخدم فى لحام أكياس مخدر الاستروكس».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم  وتولت النيابة التحقيق..

تحقيق السلام النيابة حبس تحقيقات متهم متهمين

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وائل لطفي

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