تسليم جثامين ضحايا حادث كوم أمبو لذويهم لتشييعها لمثواها الأخير بأسوان

صرحت النيابة العامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، بدفن جثامين الضحايا الـ 6 الذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري فارس بمدينة كوم أمبو، وذلك لتشييع جثامينهم إلى مثواها الأخير.

وتواجد في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء أمام مشرحة مستشفى كوم أمبو، اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، لمتابعة تسليم الجثامين لذويهم، وتقديم واجب العزاء ومواساة أهالي الضحايا.

وتواجد العشرات من أهالي ضحايا الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث الأليم، والذي راح ضحيته 6 أشخاص من عائلتين من الأقباط وذلك بعد انتهاء من احتفالات شم النسيم.

كان اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى قرية فارس التابعة لدائرة المركز، بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل "تريلا" محملة بالغاز، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة الشخصين الموجودين بالسيارة البيجو، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، والمتوفين إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.