تقرير: مصر ثالث أكبر دولة إفريقية في تدفق الاستثمارات العام الماضي

ثمّن تقرير جديد صادر عن الاتحاد الإفريقي للملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري (AVCA)، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وإصلاح القطاع المالي بشكل عام، مشيراً إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة قياسية في تدفقات رأس المال الاستثماري خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لما نقله موقع "كوارتز أفريكا" المتخصص في تغطية أخبار الأعمال التجارية، قال "الاتحاد الإفريقي للملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري" إن مصر تعد ثالث أكبر دولة في إفريقيا شهدت تدفقا لرأس المال الاستثماري وتطورا خاصاً في قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في عام 2021، مشيراً إلى أن مصر حققت مكاسب ثابتة على مر السنوات الماضية مع وصول القيمة الإجمالية لصفقات رأس المال الخاص إلى مستوى قياسي.

- النظام الإيكولوجي للابتكار في مصر يوجه بشكل كبير للمستهلكين مدفوعًا بالتجارة الإلكترونية

وأضاف الاتحاد في تقرير حديث له، "مصر تكتب لنفسها مكانة خاصة كمركز جديد لرأس المال الاستثماري في إفريقيا، مشيرا إلى أنه على عكس نظرائها في غرب إفريقيا، فإن النظام الإيكولوجي للابتكار في مصر والذي يوجه بشكل كبير للمستهلكين مدفوعًا بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والمنصات التي تقدم بشكل متزايد مجموعة متنوعة من الخدمات، وعمليات الاستحواذ التي تتم بدرجة غير مسبوقة، ما يجعلها متفوقة على القوى التنافسية في السوق الإفريقي من مراكز التكنولوجيا التقليدية في أفريقيا.

وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 98 صفقة تمت في مصر في عام 2021 ، بقيمة إجمالية تبلغ 484 مليون دولار، كما شهد العام طرح شركة "سويفل" المصرية المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك عبر SPAC بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يجعلها أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة "ناسداك".

وتأتي تلك الإنجازات في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2019 وتتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية وإصلاح القطاع المالي بشكل عام في البلاد.