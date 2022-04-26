«الدواء الأمريكية» تعتمد أول علاج ضد كورونا للأطفال الأصغر سنا

وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها لاستخدام عقار فيكلوري، المعروف أيضا باسم ريدميسفير، ليشمل علاج الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 28 يوما والذين تصل أوزانهم إلى 3 كيلوجرامات على الآقل من المصابين كوفيد-19.

ويجعل هذا الإجراء من فيكلوري أول علاج لكورونا معتمد للأطفال دون 12 عاما.

وتمت الموافقة على فيلكوري لعلاج الأطفال الصغار الذين يتم نقلهم إلى المستشفى، أو يعانون من أعراض معتدلة إلى متوسطة من كوفيد-19، وكذا المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد، وفقا للهيئة.

وحصل فيلكوري سابقا على الموافقة فقط لعلاج بعض البالغين والمرضى من الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما ويزنون 40 كيلوغراما على الأقل.

وقالت باتريشيا كافازوني، مديرة مركز الأبحاث وتقييم الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "بما أن كوفيد-19 يمكنه أن يسبب المرض الشديد عند الأطفال، وبعضهم ليس لديهم خيار التطعيم حاليا، فإنه لا يزال هناك حاجة للحصول على خيارات علاجية آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 لهذه الفئة من السكان".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.