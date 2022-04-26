الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية بالطريق الدولى بكفر الشيخ (صور)

حادث طلاب بالأكاديمية
حادث طلاب بالأكاديمية البحرية

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية بعد اصطدام سيارتهم الملاكي في رصيف ما أدى إلى تهشهمها ومصرعهم جميعا في الحال.

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وكان الطلاب في طريقهم إلى محافظة الإسكندرية، ووقع الحادث بالقرب من كمين رشيد، قبل كوبري زكريا في نطاق مركز مطوبس.

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وكشفت محافظة كفر الشيخ عن كواليس مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية في حادث مروري علي الطريق الدولي الساحلي ، إذ أعلنت أن الطلاب الـ 5 كانوا يستقلون سيارة ملاكي وأثناء سيرهم صدمتهم سيارة نصف نقل ما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالرصيف وتم تهميشها بالكامل ومصرع الطلاب.

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وتبين من البيانات أن الطلاب الخمسة المتوفين،هم:  أحمد السعيد الشلقامي، 21 سنة من دكرنس  دقهلية، وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة، من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد،21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد،21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، من دكرنس دقهلية.

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فيما توجه ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الفور وفق الإبلاغ عن حادث تصادم سيارة ملاكي دقهلية بأخري تريلا ثم الرصيف من طلبة الأكاديمية البحرية على الطريق الدولي بمطوبس لمتابعة الوضع وتقديم كافة الدعم اللازم والعاجل للضحايا والمصابين ونقلهم إلى المستشفى من خلال عربات الإسعاف والتي انتقلت إلى مقر الحادث فور الإبلاغ عنه. 

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مطوبس كفر الشيخ طلاب مصرع سيارة

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تفاصيل مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية بالطريق الدولى بكفر الشيخ (صور)

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