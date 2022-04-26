الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فركش مسلسل «الاختيار 3» مع أبطال ونجوم  مصر (صور)

نجوم مسلسل الاختيار٣
نجوم مسلسل الاختيار٣

انتهي صنّاع وأبطال مسلسل "الاختيار ٣" من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، عبر قناة "أون" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

FB_IMG_1650926623282


ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل «الاختيار 3» عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.

وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلًا: «لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مع هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلًا: Jفي بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف».

ليقول له مرسي: «لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي، دا فيها تطير رقاب».

FB_IMG_1650926626030


أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي.
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي.
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني.
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات.
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية.
خالد الصاوي: خيرت الشاطر.
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.


مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» على قنوات ON:

يعرض على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء.

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» على قناة ON Drama:

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء.

مواعيد إعادة مسلسل «الاختيار 3» على قناة ON Drama:

الساعة 6 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الاختيار 3-القرار صور فركش تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

«تويتر» أمام مستقبل غامض بعد استحواذ إيلون ماسك عليها

موعد صرف زيادة المعاشات للمحامين

ريهام سعيد توجه رسالة نارية لمتهميها بأنها «دخيلة» على التمثيل

انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل