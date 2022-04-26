الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: أرسلنا دبابات إلى أوكرانيا فى وسط حربها مع روسيا وقد نرسل المزيد

دبابات إلى أوكرانيا
دبابات إلى أوكرانيا

 أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، أن بلاده قد أرسلت دبابات إلى أوكرانيا وسط حربها مع روسيا.
وأوضح موراويكي، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم الاثنين، أن بلاده قد ترسل خلال الفترة المقبلة دباباتٍ إضافية إلى أوكرانيا.
ورفض رئيس الوزراء البولندي الكشف عن أية تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي تم إرسالها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم تكن هناك "مطالب" بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.
وفي مارس الماضي، قالت وارسو إنها مستعدة لتسليم جميع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا "على الفور وبشكل مجاني" كجزء من خطة لتوفير الطائرات للأوكرانيين.

علي صعيد آخر ، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا بأسلحة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال مورافتسكي بعد لقائه في مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال: "حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1,6 مليار دولار".

وأشار إلى أن "هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية".

ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في مدينة كراكوف البولندية على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية، حيث يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.

كما وصفا العقوبات ضد روسيا بأنها "غير كافية بشكل واضح"، ودعيا مرة أخرى إلى فرض عقوبات جديدة على قطاعات النفط والغاز والفحم الروسية.

وفي سياق  آخر، قال الرئيس البولندي إندريه دودا إنه يخشى من وفاة 10 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض بعد هزة أرضية، وذلك أثناء زيارته لمنجم الفحم في بلدة "يزتشمبية ازدرويي" بمنطقة "سيليزيا" بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" عن دودا قوله أثناء زيارته لموقع الحادث "إن احتمالية وجود وفيات في منجم زوفيوكا مرتفعة، ولكن لا نزال نأمل في أن نتمكن من إخراج أحياء".

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