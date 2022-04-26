الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: خطر الحرب النووية حقيقى ولا يمكن التقليل من شأنه

لافروف
لافروف

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف:" إن خطر الحرب النووية حقيقي ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر". وأضاف لافروف في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى: "أن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا "، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة".


وتابع الوزير الروسي: "أن تزويد الغرب لكييف بالأسلحة يصب الزيت على النار، أنهم يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندي أوكراني، والهدف من وراء ذلك هو استمرار هذا الصراع فترة أطول لأجل أن تعاني منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".


ولفت إلى أن قادة الدول الغربية، التي تزود أوكرانيا بالسلاح، يعلنون أن مسألة إرسال قوات "الناتو" مستبعدة باستثناء بولندا.
وفيما يتعلق بمعاهدة سلام محتملة مع أوكرانيا، قال لافروف:" إن معايير معاهدة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا ستحددها الأوضاع في ساحة الحرب، و لكن معالم هذه المعاهدة ستتحدد بمرحلة الأعمال القتالية التي ستصبح فيها هذه المعاهدة حقيقة واقعة".

 

في سياق متصل ، وأكد وزير الخارجية الروسي في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ "التظاهر" بالتفاوض، وحذّر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

 

و قال لافروف إن "النوايا الحسنة لها حدود، إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض". 

 

وأضاف: "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

 

وكانت موسكو سلّمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تبلغها فيها باستعدادات نظام كييف لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الأسلحة الكيميائية.

روسيا أوكرانيا روسي حرب عالمية ثالثة حرب عالمية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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