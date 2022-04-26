الدفاع الروسية: النازيون زرعوا الألغام على الطرق في نيقولاييف لمنع إجلاء المدنيين
أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيقولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.
و نقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن ميزينتسيف قوله: انه في منطقة نيقولاييف، و من أجل ترهيب المدنيين الذين يحاولون الرحيل إلى روسيا بالسيارات و على الأقدام، أقدم النازيون في أوكرانيا على تلغيم الطرق الريفية بالقرب من بلدات كابوستينو و سوفوروفكا وأنتونوفكا.
و في وقت سابق اليوم ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انخفاض عدد المواطنين الأجانب المحتجزين لدى التشكيلات التابعة لقوات كييف في أوكرانيا من أكثر من 6 آلاف شخص إلى 90 شخصا.
و قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "90 مواطنا أجنبيا يظلون محتجزين كرهائن من قبل القوميين، لاستخدامهم دروعا بشرية في أوكرانيا".
و كان ميزينتسيف قد ذكر سابقا أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون 6 آلاف و 134 مواطنا أجنبيا من 10 دول رهائن، كما أن 76 سفينة أجنبية من 18 دولة لا تزال محاصرة في سبعة موانئ أوكرانية، و لا يمكنها الخروج إلى البحر بسبب خطر القصف الشديد و الألغام التي نشرتها كييف.
في سياق آخر، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع بيانات عن فبركات أمريكية جديدة محتملة لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
و نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن اللجنة الروسية: "إن وزارة الدفاع الروسية ستطلب معلومات عن الاستفزازات الوشيكة الأمريكية التي ستستخدمها لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا و ستدرس هذه البيانات ضمن القضايا الجنائية قيد التحقيق في جرائم النظام الأوكراني".