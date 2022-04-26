الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: النازيون زرعوا الألغام على الطرق في نيقولاييف لمنع إجلاء المدنيين

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيقولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.


و نقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن ميزينتسيف قوله: انه في منطقة نيقولاييف، و من أجل ترهيب المدنيين الذين يحاولون الرحيل إلى روسيا بالسيارات و على الأقدام، أقدم النازيون في أوكرانيا على تلغيم الطرق الريفية بالقرب من بلدات كابوستينو و سوفوروفكا وأنتونوفكا.

 و في وقت سابق اليوم ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انخفاض عدد المواطنين الأجانب المحتجزين لدى التشكيلات التابعة لقوات كييف في أوكرانيا من أكثر من 6 آلاف شخص إلى 90 شخصا.

و قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "90 مواطنا أجنبيا يظلون محتجزين كرهائن من قبل القوميين، لاستخدامهم دروعا بشرية في أوكرانيا".

و كان ميزينتسيف قد ذكر سابقا أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون 6 آلاف و 134 مواطنا أجنبيا من 10 دول رهائن، كما أن 76 سفينة أجنبية من 18 دولة لا تزال محاصرة في سبعة موانئ أوكرانية، و لا يمكنها الخروج إلى البحر بسبب خطر القصف الشديد و الألغام التي نشرتها كييف.

في سياق آخر، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع بيانات عن فبركات أمريكية جديدة محتملة لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

و نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن اللجنة الروسية: "إن وزارة الدفاع الروسية ستطلب معلومات عن الاستفزازات الوشيكة الأمريكية التي ستستخدمها لاتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا و ستدرس هذه البيانات ضمن القضايا الجنائية قيد التحقيق في جرائم النظام الأوكراني".

روسيا أوكرانيا روسي الدفاع الروسية الدفاع الروسي الاوكرانية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

عمرو عبدالجليل.. خفة الدم صنعة

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

الاختيار 3 الحلقة 24.. تفاصيل تدبير الإخوان لحادث خطف الجنود

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل