إثر تناولها مادة الصبغة.. تسمم فتاة بإحدى قرى أسوان

أصيبت فتاة بقرية السلسلة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء الاثنين، بتسمم إثر تناولها مادة الصبغة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حالتها.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم يفيد بورود بلاغ من المستشفى التابعة لدائرة المركز باستقبالها حالة فتاة من قرية السلسلة، تبلغ من العمر 19 عامًا، أصيبت بتسمم أثر تناولها مادة الصبغة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها بواسطة الفريق الطبي لإنقاذ حالتها الصحية.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحريات اللازمة للتعرف على أسباب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى ارتفع أعداد الأشخاص الذين لاقو مصرعهم، مساء اليوم، أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل" تريلا" محملة بالغاز أعلى كوبرى فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، إلى 6 متوفيين، وطفلين مصابين، ليصل إجمالي ضحايا الحادث إلى 8 أشخاص بدلاً من 6.

وتبين أن ضحايا الحادث جميعهم كانوا يستقلون السيارة البيجو وهم عائلتين من الإخوة الأقباط، وجاءت أسماء المتوفيين كالتالي: " صموئيل. أ"، و "مارينا. ش"، و"مارك.ص"، و " رامي. ص " " باستا. ب"، و" بروجي.ر"، وجميعهم تم إيداع جثامينهم بمشرحة كوم أمبو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.

أما المصابين طفلين من أبناء العائلتين وهم:" بشيوي. ر"، و "توماس، ص"، وتم تحويلهم من مستشفى كوم أمبو المركزى إلى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

جدير بالذكر أن شهد كوبرى قرية فارس مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل "تريلا" محملة بالغاز، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة سيدة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى، و المتوفيين إلى المشرحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى قرية فارس التابعة لدائرة المركز، بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل" تريلا" محملة بالغاز، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة سيدة، الموجودين بالسيارة" البيجو"، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، و المتوفيين إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إزالة اثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.