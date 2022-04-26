الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 إبريل 2022

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-4-2022، في عدد من البنوك الحكومية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

 اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بالسوق المصري 

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

النمو الاقتصادي يتسارع في منطقة اليورو خلال أبريل رغم الحرب الأوكرانية

 اليورو الأوروبي في السوق المحلي المصري 

و تستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، و منطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، و تستخدمه دولتا الجبل الأسود و كوسوفو كذلك من جانب واحد.

 

 أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

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وائل لطفي

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