الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سلسلة الهوية».. كنز جرجس شكرى والأعلى مبيعا فى معارض الكتاب

سلسلة الهوية
سلسلة الهوية

أعلن الشاعر والكاتب المسرحي جرجس شكري عن قرب انتهاء مهمته كأمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجرجس شكري كان قد تولى منصب أمين عام النشر بقصور الثقافة في يونيو 2016، قدم خلالها العديد من النجاحات في مهمته.

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سلسلة الهوية

أصدر جرجس شكري  "سلسلة الهوية" التي راجت بقوة خلال معارض الكتاب الماضية وصدر منها 40 عملا، وتواكب ظهور السلسلة بعد فترة من الصراعات التي شهدتها مصر ما بعد 25 يناير إلى عام 2013 حتى هدأت الأمور بتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، ومن هنا كان هناك احتياج لمثل هذه السلاسل التي ترسخ الهوية وتعيد الاتزان.

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كيف بدأ سؤال الهوية؟

كتب جرجس شكري في مقدمة السلسلة، كيف بدأ سؤال الهوية المصرية، وكيف حمل المفكرين على عاتقهم إبراز تلك الهوية، وكانت بالنسبة لهم حربًا معلنة للتصدي لمحاولات التشويه وغيرها: "كانت مصر رغم مظاهر التقدم التي جاءت كنتائج لمشروع النهضة الذي بدأ مع حكم محمد علي باشا، لكنها لم تكن على المستوى الدولي سى ولاية عثمانية تحتلها بريطانيا العظمى، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية أو الرجل المريض ذهب زعماء مصر يسألون الإنجليز عن وضعهم ويصف توفيق الحكيم هذه اللحظة كمشهد درامي في "مصر بين عهدين" فيقول"، فسألهم الإنجليز عما يقصدون، فقالوا: "زوال الاحتلال البريطاني، فسألهم الإنجليز وماذا بعد الاحتلال، هل تعودون إلى الدولة العثمانية المنهزمة؟، فقال الزعماء: "بل نعود إلى مصر، فدهش الإنجليز وسألوا ما هي مصر؟، فإننا لا نعرف شيئا اسمه القطر المصري، وكما هو موجود على الخرائط الرسمية يتبع سياسيا الدولة العثمانية وحضارة العربية حسب الدين واللغة، أما مصر فأين هي؟، وما هي مقوماتها؟، وما هي شخصيتها؟".

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شخصية مصر وهويتها

يصف «شكري»، أن هذا الموقف كان القداحة التي أشعلت فتيل البحث، فوهب الجميع أعمارهم وصرفوها في البحث عن هويتهم، عن وجودهم، عن أسمائهم وكيف حاول البعض طمسها إلى لا رجعة، متابعا: «راح الجميع يبحثون عن شخصية مصر عن هويتها في الأدب والمسرح والموسيقى، فكتب توفيق الحكيم رواية "عودة الروح»، بعد سبع سنوات على قيام الثورة، وقال بعد ذلك "لم يكن قصدي تأليف رواية بل إقناع نفسي بأنني أنتمي إلى بلد له كيان محدد ومستقل، وتاريخ طويل نمنا فيه وآن لنا أن نستيقظ وتعود الروح، ثم كتب الحكي مسرحية أهل الكهف، التي جسد من خلالها المراحل التاريخية التي مرت بها الشخصية المصرية ممثلة في الوثنية التي ماتت والمسيحية المنتصرة بعد اضطهاد دقلديانوس للإسلام.

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وواصل: «بالإضافة إلى مشروع طه حسين وسلامة موسى فقد كتب الأول مستقبل الثقافة في مصر بعد توقيع معاهدة 1936، وكتب الثاني مصر أصل الحضارة عام 1940، وجاء من بعدهم نجيب محفوظ برباعيته التاريخية الشهيرة "رادوبيس، كفاح طيبة، مصر القديمة، عبث الأقدار».

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مبيعات قصور الثقافة

وحققت مبيعات قصور الثقافة طفرة في الأعوام الماضية من معارض الكتاب، ففي معرض الكتاب عام 2022 بلغت مبيعات قصور الثقافة  45 ألف نسخة بمبيعات وصل إلى 487 ألف جنيه، مع الأخذ في الأمر أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي حرص عليها منظموا  معرض الكتاب قللت من المبيعات ومن تواجد العديد من الزوار الذين فضلوا عدم الذهاب للمعرض.

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وفي السنوات السابقة كانت السلسلة أيضًا إلى جانب سلسلتي "الذخائر" و"حكايات مصر" هم الأكثر مبيعا في معرض الكتاب.

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الكاتب المسرحي جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الهوية جرجس شكري سؤال الهوية شخصية مصر قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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