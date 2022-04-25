الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 24.. ماهر يلجأ لأحد مقلدي الآثار للنسخ

محمد رمضان
محمد رمضان

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "المشوار"، والذي يتم عرضه عبر فضائية "dmc"، العديد من الأحداث ومنها  مغامرة ماهر "محمد رمضان"، بالمقدم علاء "أحمد مجدي"، وسؤاله عن سبب تفتيش شقته.

سرق ماهر هاتف من إحدى المحلات ليجري  المكالمة مع الضابط الذي وجه له تهمة رسمية بسرقة الآثار ليعرف منه لماذا وجه له هذه التهمة ونصحه الأخير أن يسلم نفسه.

وأكد ماهر للضابط أنه لم يعلم أنه يريده وأنه لم يهرب ولكن عمل التاكسي لم يكن يرضيه، ورد على سؤال الضابط حول سبب ملاحقته من بعض الناس مؤكدًا أنهم يريدون أن ينتقموا منه بسبب تقدمه ببلاغ ضد شقيقهم.

كما شهدت الحلقة ذهاب آدم ابن شقيقة ورد لطليقة وجيه وأخذ منها مال مقابل إقناع ورد بما تريده، في الوقت نفسه اتجه ماهر إلى أحد مقلدي الآثار لينفذ له نسخ تقليد مثل التي معه. 

كما ذهب أحمد مجدي إلى محل عمل كمال المحامي قريب ماهر واستفسر منه عن سبب ذهابه هو وماهر إلى الميناء وهدده بشكل غير مباشر طالبًا منه أن يخبره بمجرد التواصل معه. 

أبطال العمل

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

المشوار مسلسل محمد رمضان مكالمة الاثار

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