إصابة سيدة بحروق شديدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة

شهدت منطقة العلو ثان المحلة، انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزلها، ما أسفر عن إصابة سيدة بحروق شديدة وتم نقلها إلى مستشفى الحروق بزفتى.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة العلو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران، وبالفحص تبين إصابة ربة منزل بحروق شديدة.

وتم نقل المصابة لمستشفى حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.