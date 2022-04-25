الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة بحروق شديدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة العلو ثان المحلة، انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزلها، ما أسفر عن إصابة سيدة بحروق شديدة وتم نقلها إلى مستشفى الحروق بزفتى.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة العلو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران، وبالفحص تبين إصابة ربة منزل بحروق شديدة.

وتم نقل المصابة لمستشفى حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المحلة انفجار أسطوانة بوتاجاز اصابة سيدة حروق شديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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