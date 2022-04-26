السوشيال ميديا تحتفي بـ«لقاء الروبوتات».. عمرو وهبة يحقق حلمه بمقابلة يوسف الشريف

احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة المميزة بمسلسل “في بيتنا روبوت ٢” المعروض حاليا على قناة الحياة بظهور النجم يوسف الشريف في الحلقات القادمة كضيف الشرف بعد التمهيد له منذ الجزء الأول باعتباره النجم المفضل للروبوت “لذيذ” عمرو وهبة.

جاء ذلك بعد أن شارك النجم عمرو وهبة، جمهوره ومحبيه، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فى إشارة من «عمرو» بلقاء الروبوتات، خاصة أنه يجسد خلال أحداث مسلسله «فى بيتنا روبوت 2» شخصية «لذيذ» الروبوت الذكي، الذي يعتقد أن الفنان يوسف شريف روبوت مثله، ويتمنى مقابلته طوال الوقت.

وبمجرد نشر الصورة، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور عمرو ومحبيه معبرين عن حبهم الشديد للثنائي، معلقين أخيرا لقاء الروبوتات، وغيرها.

وعلم «الدستور» من مصدر خاص أن النجم يوسف الشريف، سيظهر كضيف شرف خلال إحدى الحلقات الأخيرة من المسلسل.

وفى سياق متصل، استطاع صناع مسلسل «فى بيتنا روبوت»، فى تقديم وجبة درامية كوميدية من نوع خاص، جذبت انتباه الجمهور، منذ انطلاق اولى حلقاته، جعلته يتصدر «التريند»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» و محرك البحث «جوجل»، فضلا عن دخول المسلسل تريند في الدول العربية، بعد تحقيقه نسبة مشاهدات ضخمة، بفضل تناوله الخيال العلمي والقضايا الاجتماعية المتعلقة به بصورة مختلفة، وطابع التشويق والكوميديا التى يقدمها، مع الأداء التمثيلى المدهش لأبطاله، خاصة أنه أول عمل درامي يعطي دور البطولة لإنسان آلي يجسده فنانين.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة، القائمة على سيناريو شديد ذكاء وحوار خفيف ومواقف درامية مبنية على المفارقات الكوميدية لا يوجد فيها أى مساحة للتصنع أو الإفيهات المستهلكة، كتبها المؤلف والنجم عمرو وهبة، وأخرجها أسامة عرابي، الذى رسم ملامح مختلفة لكل المشاركين فى العمل.

يضم كلا من النجوم شيماء سيف، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيرين، ودنيا ماهر، ودنيا سامي، والانفلونسر أحمد رمزى، والموزع مادي، بمشاركة نخبة من الفنانين ضيوف شرف منهم شيرى عادل، شريف مدكور، ومحمد محمود، ومحمد جمعة.