أسعار النفط تهبط 4% وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب إغلاقات شنجهاي

هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة اليوم الإثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تنامي المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الطاقة بسبب إغلاقات طال أجلها لكبح كوفيد-19 في شنجهاي وزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال محللون في أوراسيا جروب للاستشارات "احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام وسط زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.. أدى بالفعل إلى مراجعة نزولية لتوقعات الطلب على النفط"، مشيرين إلى أنه “كلما طالت حرب أوكرانيا واستمرت الإغلاقات في الصين، كلما ارتفع خطر أن نمو الطلب سيكون أضعف”.

ودخلت الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في شنجهاي أسبوعها الرابع بينما أثارت أوامر باختبارات جماعية في أكبر حي في بكين مخاوف من أن العاصمة الصينية قد تواجه مصيرا مماثلا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 4.33 دولار، أو 4.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 102.32 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.53 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 98.54 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان كلاهما عند أدنى مستوى منذ 11 أبريل بعد أن خسرا حوالي خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

ومنذ أن قفزت لأعلى مستوياتها منذ 2008 في أوائل مارس ، إنهارت الأسعار بحوالي 25 في المئة.

وتعرض النفط لضغط أيضا من صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات المنافسة بفعل احتمال زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.