إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بمراكز المنيا (صور)
واصلت الوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة المنيا إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال سعيد محمد نائب رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وقامت بإزالة 8 حالات تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني وحالتين داخل الحيز العمراني بحي جنوب وحى غرب المدينة تحت إشراف محمود إبراهيم سكرتير المركز وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية البرجاية قامت وبمتابعة مصطفى جعفر رئيس الوحدة المحلية بالقرية المسؤولين وقسم التنظيم والمتغيرات والإزالات، بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف للقانون على أراضي زراعية بمساحة 11 سهم اوحفر أساس وبناء أساس بقرية الإسماعيلية التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية وتم التعامل معها وردم الأساس وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها ومنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على أملاك الدولة وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.
وأضاف المهندس عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن طريق قسم الإشغالات والإزالات قام بإيقاف حالة مباني بشارع العاشر من رمضان بجور حي شمال المدينة بوجود رئيس حي شمال المدينة ومسؤول التنظيم بالمنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإزالة كافة التعديات والتصدي لظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص.