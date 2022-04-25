جوائز تمكين المرأة وطفرة فى استثمارات سيناء.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، عن إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022.

https://www.dostor.org/4068027

أعلن المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح إلكترونيا لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي، في منتصف مايو القادم من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة egea.gov.eg، وذلك حتى منتصف يونيو 2022.

https://www.dostor.org/4068035



غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أرض الوطن متجهة إلى واشنطن؛ للمشاركة في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة، ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور والموضوعات حول التنمية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض المساهمات الفعالة للوزراء، وممارسات وتحديات القيادة، والموازنة بين الاحتياجات الحالية والنمو طويل المدى وأجندة التنمية، بالإضافة إلى مناقشة إطار عمل استراتيجية المالية العامة، وتعبئة الموارد، وكيفية إنشاء بيئة استثمارية مواتية، والقيادة أثناء الأزمة.

https://www.dostor.org/4068262

لم تكن قوة الردع العسكرية السلاح الأوحد فى مواجهة الإرهاب والتطرف، بل تسارعت يد التعمير والتنمية هى الأخرى نحو تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات ضخمة تغطى مختلف القطاعات، من أجل تحقيق جودة حياة لمواطنيها وربط قطعة غالية من أرض الكنانة بشرايين التنمية الممتدة فى باقى محافظات وأقاليم الجمهورية.

https://www.dostor.org/4068243



انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 954 كادرا طبيا بمحافظتي الشرقية والمنوفية، وشملت تكليف 841 كادرا بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بدرجة أخصائي في مجالات الطب البشري وطب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، إلى جانب درجة فني في مجالات التمريض، الأشعة، صيانة الأجهزة الطبية، الخدمات الطبية، التسجيل الطبي والمراقبة الصحية.. كما شملت الموافقة أيضا تكليف 113 فني تمريض بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

https://www.dostor.org/4067933