إصابة فتاتين بتصادم دراجتين ناريتين فى القناطر الخيرية

أصيبت فتاتان إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بميدان القناطر الخيرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم نقلهما لمستشفى القناطر، وتم تحويلهما لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بميدان القناطر بالقناطر الخيرية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين اصطدام دراجتين ناريتين بميدان القناطر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفر الحادث عن إصابة "ميرنا أ"، 14 سنة، و"هايدي و"، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقلهم لمستشفى القناطر الخيرية وجرى تحويلهم لمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.