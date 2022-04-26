الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 26 أبريل 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم موقع «yourtango» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل 

من المرجح أن تضيع الأموال من خلال التخمين في سوق الأوراق المالية، سيجد الأشخاص المهتمون بالشكل أنه من المفيد اتباع نظام غذائي مختلف.

الثور

تحقق من سبب المشكلات التي تواجهها في علاقتك، إذا كانت مشاعرك تجاه شريكك تضعف، فقم بإلقاء نظرة فاحصة على الترابط واكتشف من أين تأتي بعض العقبات.

الجوزاء 

ركز على الإيجابيات حيث ستتحسن العلاقة بينك وبين شريكك اليوم، ستكون قادرًا على التعبير عن مشاعرك دون خوف أو قلق نظرًا لأن لديك فهمًا أكبر لبعضكما البعض. 

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حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 أبريل 2022

السرطان

كما ستكتشف اليوم، يكون الاستماع أحيانًا أكثر أهمية من التحدث، امنح حبيبك أذنًا متعاطفة اليوم أثناء محاولته التعبير عن مظالمه معك. 

الأسد 

الآن بعد أن شعرت بالخنق مؤخرًا، حان الوقت لإخبار شريكك بما يدور في ذهنك، قد يكون من المفيد أخذ خطوة إلى الوراء وإعطاء بعضنا البعض بعض المساحة.

برج العذراء

لكي تعمل العلاقة التي تربطك بها الآن، عليك أن تتعلم كيف تتسامح، ربما بدا شريكك غير متأكد من نفسه قليلاً أثناء محاولته حل مشكلاته الخاصة.

 

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 17 أبريل 2022

الميزان

عندما تعرف الحقيقة، فلا غرض من البقاء في حالة الإنكار، اجعل حياتك العاطفية أكثر إمتاعًا باستخدام مواردك العاطفية. 

العقرب 

قم بإجراء تعديلات طفيفة على حياتك العاطفية من أجل رؤية فوائد كبيرة، قد يكون قضاء بعض الوقت بعيدًا لإعادة إنشاء اتصالك مع تيار الإبداع الداخلي لديك ضروريًا في البداية.

القوس  

قد تشعر أنك مضطر لترك علاقتك الحالية في بعض الأحيان من أجل تقدير مساحتك ووحدتك، ومع ذلك، فهذه مجرد أفكار عابرة، ويجب أن تتعلم تجاهلها.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأحد 24 أبريل 2022

الجدي 

تخلص من غضبك بطريقة بناءة لمنع تدمير علاقتك بأحبائك، وقد يكون من الصعب اليوم إخفاء مشاعرك الحقيقية عن شخص يحتاج إلى معرفة أن لديك حدًا لتسامحك.

برج الدلو

إذا كنت تريد أن يؤتي أي شيء ثماره الآن، فعليك النهوض من السرير والقيام بشيء حيال ذلك، قد لا يكون الناس متعاطفين ورحيمين كما تريدهم أن يكونوا في هذا الوقت. 

برج الحوت  

قد تعيق العلاقة المستمرة نموك وأنت تواجه مشكلة هنا، وقد لا يتغير الأشخاص من حولك بنفس الوتيرة التي تتغير بها وقد يكون من الصعب معرفة كيف تشعر حيال ذلك. 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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