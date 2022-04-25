أهالي نجع حمادي ينظمون أكبر مائدة إفطار في الصعيد: «اللمة الحلوة»

بعد توقف عامين بسبب فيروس كورونا المستجد، عادت من جديد أكبر مائدة إفطار جماعي في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بمشاركة الأقباط والمسلمين وأهالي المدينة.

ونظم أهالي شارع التحرير بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، أكبر مائدة إفطار جماعي، بمنطقة شادر السمك والمستوصف القديم، في عادة سنوية مستمرة منذ 12 عاما.

وبدأت فكرة المائدة التي تجهز وتقام سنويا في عام 2008، وجمعت أهالي مدينة نجع حمادي صغار وكبار من أجل تناول وجبة الإفطار، وتجمع الشباب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتجهيز الوجبات والمشروبات والعصائر المختلفة، وضمت وجبة الإفطار لحوم وأرز وسلطات وعصائر وخضروات و"زلابية".

من جانبه، يقول علي حلمي، أحد المشاركين في تجهيز المائدة، إن الأهالي تعودوا منذ سنوات طويلة على إقامتها، ويتم تجهيزها وإقامتها بالمشاركة بين الأهالي والأصدقاء والجيران في المنطقة، سواء مسيحيين أو مسلمين.