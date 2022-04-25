مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى العياط

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي بإحدى قرى العياط في الجيزة ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وبينت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد إصابة طفل بصعق كهربائي؛ ما أدى إلى مصرعه بدائرة مركز شرطة العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء، ما أسفر عن مصرعه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.