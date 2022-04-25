محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي والشاطئ العام بالغردقة (صور)

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الإثنين، شاطئ النادي الاجتماعي، مقدمًا التهنئة بحلول عيد شم النسيم لمرتادي الشاطئ من أهالي المحافظة وزوّارها، كما التقى بعدد من الأسر القبطية، متمنيًا لهم قضاء يوم سعيد.

قال المحافظ إن بيئة البحر الأحمر التي منحها الله لها هى كنز، موضحًا أن أبناء المحافظة ملتزمون بالإجراءات، موجهًا الشكر لهم، ومناشداً الضيوف بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري ومستوى النظافة، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع مديرية أمن البحر الأحمر لتأمين احتفالات المواطنين، موجهًا برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بالجهاز التنفيذي والمستشفيات ومرفق الإسعاف وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمدن، تزامناً مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة واستعدادًا لعيد الفطر.

ووجه المحافظ المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد الكامل لتقديم الخدمات على أعلى مستوى مع تواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال اجازة العيد بالكامل وإلغاء الإجازات، لافتًا إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمدن لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، مشددًا على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الشاطئ العام رقم4 بطريق الكورنيش بمدينة الغردقة، حيث حرص على متابعة آخر مستجدات عملية التطوير في أكبر شواطئ مدينة الغردقة بوسط المدينة حيث تبلغ مساحته الإجمالية نحو 16 فدانًا ويتم تطويره لخدمة أهالي المحافظة وزائريها، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر بأسعار مخفضة، حيث شدد على إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، لافتًا إلى أن الشاطئ يتميز بتصميم راقي ومتميز.

في نهاية الجولة، تفقد المحافظ أعمال الإحلال والتجديد الجارية في حلقة السمك بمدينة الغردقة، موضحًا أن مخطط التطوير يقدم جميع الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك وكذلك زوار المنطقة، حيث سيتم التطوير على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، خاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير.

أشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء منطقة خدمات كاملة داخل السوق "حلقة السمك" حتى يتم توفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل الحلقة، لافتاً إلى أنها تعد من أهم المزارات السياحية في الغردقة، وأكثر مكان يزوره السياح بمفردهم لأكثر من مرة، لمشاهدة الأسماك المختلفة التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

ورافق المحافظ خلال الجولة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، ورئيس جهاز التعمير، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدداً من القيادات التنفيذية.