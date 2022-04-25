الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

السيسي
السيسي

بعث طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة أعياد تحرير سيناء الحبيبة.

وجاء نصها :

يسعدني أن أبعث لسيادتكم أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى "عيد تحرير سيناء" والتي جسدت عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها للمولى عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وزير التنمية المحلية، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قادة الأفرع الرئيسية والجيوش وعدد من قيادات القوات المسلحة.

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تحرير

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وائل لطفي

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