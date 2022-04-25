الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو لوكيل الوزارة بالقاهرة الدكتور خالد صلاح، بشأن واقعة مسجد المراغي بحلوان يظهر فيه صوت الدكتور خالد صلاح قائلا: المساجد بيوت الله ولم نأمر بوقف الصلاة ولم نأمر بعمل فتنة في المسجد، كل ما طلبناه الالتزام بالضوابط ولو سمحت الشخص الذي قام بهذا الفعل غير تابع للأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن هذه الواقعة كانت في صلاة التراويح وليست في صلاة التهجد، تساءلت الأوقاف:"فكيف نمنع صلاة التراويح وقد صرحنا بها وفيها خاطرة التراويح أيضًا".



https://fb.watch/cCorLyCYOO/

ونشرت وزارة الأوقاف بيانا لتوضيح ما حدث وقالت إنها لم ولن تتخذ أى إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عن أي من قياداتها على أى مستوى أى توجيه بذلك، وفي حالة حدوث أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون أى تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.

وما حدث في مسجد المراغي بحلوان هو ملاحظة مدير المديرية قيام شخص غير مصرح له بالإمامة من المديرية، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد في هذا اليوم، ولاحظ أحد الناس ممن لا علاقة لهم بالأوقاف ذلك، فقام بتوجيه حديثه للإمام الذي كان يصلي بسرعة إنهاء صلاته خوفًا من أن يتعرض المسجد للغلق، فقام الدكتورخالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، بالتدخل مباشرةً، مؤكدًا أن أحدًا لم يأمر على الإطلاق، لا بإنهاء الصلاة ولا بقطعها، وأن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحًا بإذن الله تعالى، وتقدم للقبلة بنفسه وأتم صلاة التراويح إمامًا بالناس، وقد تمت إحالة إمام المسجد المتغيب في هذا اليوم للتحقيق، كما تمت إحالة مدير الإدارة للتحقيق في سبب سماحه لشخص غير مصرح له من الأوقاف بإمامة الناس.

وتؤكد الوزارة على تعليماتها لجميع المفتشين بأن دورهم فقط هو رصد أى مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد في أوقات أداء الشعائر، وإنما يرفعون تقاريرهم بأى تجاوز لمدير الإدارة التابعين لها لإعمال شئونه في معالجة أى مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معًا.

