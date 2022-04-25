الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

د. خالد صلاح
د. خالد صلاح

نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو لوكيل الوزارة بالقاهرة الدكتور خالد صلاح، بشأن واقعة مسجد المراغي بحلوان يظهر فيه صوت الدكتور خالد صلاح قائلا: المساجد بيوت الله ولم نأمر بوقف الصلاة ولم نأمر بعمل فتنة في المسجد، كل ما طلبناه الالتزام بالضوابط ولو سمحت الشخص الذي قام بهذا الفعل غير تابع للأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن هذه الواقعة كانت في صلاة التراويح وليست في صلاة التهجد، تساءلت الأوقاف:"فكيف نمنع صلاة التراويح وقد صرحنا بها وفيها خاطرة التراويح أيضًا".


https://fb.watch/cCorLyCYOO/

ونشرت وزارة الأوقاف بيانا لتوضيح ما حدث وقالت إنها لم ولن تتخذ أى إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عن أي من قياداتها على أى مستوى أى توجيه بذلك، وفي حالة حدوث أي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون أى تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.

وما حدث في مسجد المراغي بحلوان هو ملاحظة مدير المديرية قيام شخص غير مصرح له بالإمامة من المديرية، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد في هذا اليوم، ولاحظ أحد الناس ممن لا علاقة لهم بالأوقاف ذلك، فقام بتوجيه حديثه للإمام الذي كان يصلي بسرعة إنهاء صلاته خوفًا من أن يتعرض المسجد للغلق، فقام الدكتورخالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، بالتدخل مباشرةً، مؤكدًا أن أحدًا لم يأمر على الإطلاق، لا بإنهاء الصلاة ولا بقطعها، وأن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحًا بإذن الله تعالى، وتقدم للقبلة بنفسه وأتم صلاة التراويح إمامًا بالناس، وقد تمت إحالة إمام المسجد المتغيب في هذا اليوم للتحقيق، كما تمت إحالة مدير الإدارة للتحقيق في سبب سماحه لشخص غير مصرح له من الأوقاف بإمامة الناس.

وتؤكد الوزارة على تعليماتها لجميع المفتشين بأن دورهم فقط هو رصد أى مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد في أوقات أداء الشعائر، وإنما يرفعون تقاريرهم بأى تجاوز لمدير الإدارة التابعين لها لإعمال شئونه في معالجة أى مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معًا.
 

وزارة الأوقاف خالد صلاح الدكتور خالد صلاح مسجد المراغي المساجد بيوت الله بيوت الله صلاة التراويح دور المفتش

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)