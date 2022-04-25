الأوقاف: مبيعات صكوك الإطعام بلغت 18 مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف أن مبيعات صكوك الإطعام بلغت (61241) صكًّا ، بإجمالي مبلغ (18372300) جنيه حتى تاريخه ، وجاءت مديرية أوقاف القاهرة في صدارة المديريات التي حققت مبيعات صكوك إطعام بلغت (12800) صك إطعام بقيمة (3840000) جنيه.

وأضافت وزارة الأوقاف اليوم، أنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة، حصلت على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى لطباعة 300 ألف صك إطعام، و130 ألف صك أضاحي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة" فى تصريحات سابقة له ، أنه فيما يتعلق بلحوم صحوك الأضاحي، فسيتم هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية وصكوك لحوم سودانية، لافتا إلى أن اللحوم السودانية تكلفة الصك 2200 جنيه، وتمت طباعة 120 ألف صك، وتكلفة صك اللحوم البلدية 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك.

وأكد وزير الأوقاف أن صكوك الإطعام قيمة كل صك 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، كما تصلح لتكون زكاة وصدقة، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت مشروع صكوك الإطعام بـ11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من توزيع 200 طن لحوم حتى الآن.

جدير بالذكر أن للمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 – 01552563217 – 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

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