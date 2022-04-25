أبرزهم عمرو دياب وشيرين.. الخريطة الكاملة لحفلات عيد الفطر 2022

ننشر خلال التقرير التالي، تفاصيل الخريطة الكاملة للحفلات الغنائية خلال عيد الفطر المبارك 2022 داخل مصر والوطن العربي والتي يشارك فيها عددٌ كبير من النجوم أبرزهم شيرين عبدالوهاب، عمرو دياب، وأنغام.

شيرين عبدالوهاب

تشارك النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، والمطرب العراقي كاظم الساهر، في حفلٍ جماهري ضمن الليلة الثانية من ليالي الاتحاد آرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، مساء يوم الأربعاء، الرابع من مايو ضمن حفلات عيد الفطر المبارك ومن المقرر أن يكون الحفل من أضخم حفلات الموسم هذا العام.

عمرو دياب

وفي الليلة التالية، يشارك الهضبة عمرو دياب، بأبوظبي من أجل إحياء حفلًا غنائيًا، يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أهم أغانيه الحديثة والقديمة التي يحبها الجمهور كما تعاقد عمرو دياب على حفل بالكويت في اليوم التالي.

أنغام

وفي الكويت تحيي النجمة أنغام حفلاً غنائيًا، جديدًا وضخمًا ينتظره الجمهور الكويتي والعربي يوم 12 مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وكتبت أنغام عبر تويتر عن الحفل "أهلي وحبايبي في الكويت انتظركم يوم 12 مايو في حفل عيد الفطر المبارك".

رامي جمال

ويعود المطرب رامي جمال، لجمهوره من جديد من خلال حفل جديد بالحديقة الصينية بمدينة نصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس 5 من شهر مايو المقبل ويحتفل بالعيد مع جمهوره ومحبيه.

بهاء سلطان

وتعاقد الفنان بهاء سلطان، على إحياء حفل جديد بالكويت يوم 3 مايو المقبل، ومن المقرر أن يظهر في الحفل الطفل محمد أسامة الطفل الشهير بطفل "الغزالة رايقة".

رامي صبري

ويشارك الفنان رامي صبري، بالكويت من أجل إحياء حفل عيد الفطر المبارك أيضًا وذلك يوم 6 مايو ضمن حفلات ليالي العيد، ومن المقرر أن يشارك النجم تامر عاشور، في نفس الحفل.