الجيش اللبنانى يعلن تعرض عدة مناطق لقصف إسرائيلى

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، عن تعرض مناطق طير حرفا في وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين، لقصف إسرائيلي.

وفي بيان له قال الجيش اللبناني: «تعرضت مناطق طير حرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين، لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، واستهدفت المنطقة بحوالي 50 قذيفة مدفعية».

وأضاف: «عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين من نوع (غراد) عيار 122 ملم، موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، وتم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة»، لافتا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتابع الجيش اللبناني: «كذلك تم إطلاق حوالي 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طير حرفا، والناقورة، وشيحين، وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان، حسب ادعاءات العدو».