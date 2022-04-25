رئيس صحة الشيوخ مهنئًا بذكرى تحرير سيناء: نستمد منها معاني البطولة والتضحيات

هنأ الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأكد جزر في تصريحات له اليوم، أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها ،وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية.

وقال رئيس صحة الشيوخ ، أن هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا، والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات، ورحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض الطيبة الغالية أرض سيناء الحبيبة.

وأشاد جزر بالنهضة التنموية التي تشهدها أرض سيناء والمشاريع الضخمة والمتنوعة في كافة مجالات التنمية والتي نُفذت وجارٍ تنفيذ الباقي منها على أرض سيناء طوال الـ8 سنوات الماضية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة علينا بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى الشعب، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال خلالها، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

وأضاف الرئيس إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنًا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية حيث يتواكب مع مرور خمسين عامًا هجريًا، على انتصار العاشر من رمضان الذي مهد الطريق، لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر كما يأتي متواكبًا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الإخـوة المسيحيون وأني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم ويأتي متواكبًا أيضًا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.