الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 5 آلاف مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامات

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في تحرير 5662 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5641 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 21 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية مخالفة تحرير الإجراءات القانونية

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وجوه رمضان «7»

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