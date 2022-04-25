«البحوث الفلكية»: شم النسيم سيكون فى رمضان مرة أخرى العام المقبل

أفاد الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن يوم شم النسيم الذي حل علينا اليوم موافقا 24 من رمضان، سيكون متوافقا أيضا مع شهر رمضان العام المقبل.

وقال عبدالهادي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يوم شم النسيم الذي يحين موعده هذه السنة اليوم، إن شاء الله يأتي هذه السنة والسنة القادمة في رمضان، حيث إن موعده هذه السنة هو يوم الإثنين 25 أبريل 2022م، بينما يحين السنة القادمة يوم الإثنين 17 أبريل 2023».

وأضاف: "نظراً لارتباط تحديد هذا اليوم بكلٍّ من دورتي الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع، فإنه لن يأتي شم النسيم في هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط في رمضان، ويكون موعده عام 2024، يوم الإثنين 6 مايو، بينما لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه لسنة ثالثة في رمضان، لكنها تقضي بأن يتحرك فقط بين يومي 5 أبريل و6 مايو من التقويم الميلادي الجريجوري".

ويحتفل المصريون اليوم 25 أبريل بعيد شم النسيم الذي يصادف شهر رمضان المعظم لعام 2022، ويعود تاريخ شم النسيم إلى مصر القديمة إلى ما لا يقل عن 2700 قبل الميلاد (الأسرة الثالثة للمملكة القديمة) وهو مهرجان يحتفل بقدوم الربيع، وكان تغيير الفصول، خاصة لتأثيره على نهر النيل، حدثا مهما في حياة جميع المصريين، وكان اختتام المواسم الزراعية المزدهرة وبدؤها احتفالًا رئيسيًا.

ويحتفل المصريون في هذا اليوم المفرح والمبهج بطريقتهم الخاصة، وهي الخروج والتنزه في الحدائق مع الأهل والأقارب والأصدقاء، مع تحضير أهم وأشهى الأطباق للاحتفال، والطبق المميز هو السمك المملح أو «الفسيخ»، ولا ننسى تلوين البيض بالألوان المبهجة المناسبه لزهور الربيع والتي تتماشى مع فصل الصيف.