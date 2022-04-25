الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

250 ‬شابًا وفتاة من 24 جامعة يشاركون فى دورى «أنت أقوى من المخدرات»

دورى جامعات أنت أقوى
دورى جامعات أنت أقوى من المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دوريًا رياضيًا لشباب وفتيات الجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، تحت شعار «المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات».

جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة  التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان‪.

‬ويأتي تنظيم الدوري الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك في الدوري الرياضي، الذي استمر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، 250 طالبا وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.

وقالت «القباج» إن دوري طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام، منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة، مع التركيز على التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول آليات تحصين الشباب من التطرف، والتي تم عقدها بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات.

ولفتت إلى حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية.

وزارة المنتخب الجامعات التعليم العالي طلاب الجامعات وزيرة التضامن المنتخب الوطني محمد صلاح

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