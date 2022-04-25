مصر في الصحف الدولية| مشروعات الطاقة الخضراء وتعافي السياحة و«كوب 27» الأبرز

اهتمت الصحف الدولية، اليوم الاثنين بتسليط الضوء على عدد من الأحداث والأخبار المهمة في مصر، من بينها جهود مصر لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطموحها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا للطاقة المتجددة في المستقبل، إلى جانب التعافي الذي يشهده قطاع السياحة المصري وتصدر البلاد قائمة الدول التي تشهد انتعاشا حقيقيا في الربع الثاني من هذا العام.

\كما تناولت الصحف الدولية اليوم الدعم الإماراتي لمصر في إطار استضافتها مؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام. وترصد "الدستور" أبرز ما جاء في الصحف الدولية عن مصر في السطور الآتية:

- "جولف بزنس" تبرز جهود مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أبرزت مجلة "جولف بزنس" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، توقيع مصر والإمارات مذكرتي تفاهم جديدتين بشأن التعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن مصر تمثل محركا مبكرا في سوق الهيدروجين العالمي، وتمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا لهذا القطاع في المستقبل.

وأشارت المجلة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى أن مذكرتي التفاهم تم توقيعهما أمس الأحد، بين الحكومة المصرية- ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة- وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وشركة "حسن علام للمرافق"، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.

ونقلت المجلة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي، الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.

كما نقلت المجلة عن سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، قوله "إن اتفاقيات الشراكة بين مصر والإمارات لاستكشاف وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر تدل على قوة العلاقة الوثيقة بين البلدين، كما تعتمد على مكانتهما كمحرك مبكر في سوق الهيدروجين العالمي"، مضيفا "نتطلع إلى العمل مع شركائنا في مصر لإحراز تقدم عملي في تحول الطاقة الذي سيوفر فوائد كبيرة للاقتصاد والمناخ".

الهيدروجين الأخضر



ونوهت إلى إشارة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، موضحة أن تلك الإمكانات تتيح للقاهرة نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل.

ولفتت المجلة إلى أن مذكرتي التفاهم تضاف لسلسة من المشروعات التي تعكف الدولة المصرية على تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، كونها موقع المميز والمحوري يطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتزويد السفن بالوقود، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تأتي بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام.

- "ترافل بلس" يبرز تعافي قطاع السياحة في مصر

كشفت مؤسسة "فوروارد كيز" (Forward Keys)، المتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران والرائدة في مجال استشارات السفر الجوي، أن مصر تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تشق طريقًا نحو التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في إفريقيا والشرق الأوسط، مع عودة السفر الدولي لطبيعته بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة، واستمرار العالم في الانفتاح وإزالة القيود الحدودية بعد الوباء.

ووفقا لما نقله موقع "ترافل بلس" الأمريكي المعني بالسفر والسياحة، أظهرت منطقة الشرق الأوسط العلامات والدلائل الأولى للتعافي الحقيقي لصناعة السياحة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بزيادة في عدد الوافدين الدوليين خلال الربع الثاني من عام 2022، متفوقة على المتوسط الإقليمي البالغ 33 في المائة، مضيفا إن مطار الغردقة الدولي يأتي في المرتبة الأولى من حيث حجوزات الرحلات الدولية، بحسب بيانات شركة اتجاهات السفر " فوروارد كيز".

السياحة فى مصر



وذكرت بيانات الشركة أن مطار الغردقة الدولي شهد زيادة بنسبة 17٪ في الحجوزات من الفترة من بداية شهر أبريل حتى يونيو الماضي، مع زيادة في عدد الزائرين والوافدين من الخارج إلى مصر وكذلك إلى المنطقة الأوسع.

ولفت الموقع إلى أن المملكة المتحدة توفر أكبر سوق مصدر للسفر إلى الشرق الأوسط بحصة سوقية تبلغ 13 في المائة، ما يمثل أداءً جيدًا بعد انخفاض بنسبة ستة في المائة عن مستويات عام 2019، فيما زادت الولايات المتحدة من سوقها السياحي إلى المنطقة بحصة سوقية أصغر قليلاً تبلغ 11 في المائة، مشيرا إلى أنه السوق الأمريكي يقود انتعاش السفر في الشرق الأوسط ويأتي في طليعة الأسواق المصدرة للسياحة التي تدفع المنطقة إلى انتعاش حقيقي للقطاع بشكل عام.

ونقل الموقع عن أوليفييه بونتي ، نائب رئيس شركة "فوروارد كيز" قوله إنه " بالنظر إلى جميع التحديات التي واجهها قطاع السياحة مؤخرًا ، يعد هذا إنجازًا مشجعًا للمنطقة"

كما نقل عن خبير السوق الأفريقي ، شينجاي جورج، قوله "دائما ما نؤمن حجوزات اللحظة الأخيرة هي القاعدة والحجوزات ترتفع بين عشية وضحاها عند تخفيف قيود السفر، لكننا نشهد ارتفاع ثقة المستهلك في الرحلات الطويلة إلى الشرق الأوسط مرة أخرى ، لاسيما بعد أن بدأ الأمريكيون في إنعاش أسواق السفر في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي".



- "ذا ناشونال" تبرز دعم الإمارات لمصر في "كوب 27"

تناولت صحيفة "ذا ناشونال" استقبال وزير الخارجية، سامح شكري، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، في القاهرة أمس الأحد، وإعراب الأخير عن رغبته في تعزيز التعاون مع مصر ودعمها في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر وقضايا المناخ التي أصبحت على رأس الأجندة السياسية الدولية.

ولفتت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى تبادل سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لتغير المناخ، الآراء حول العمل المناخي العالمي، مضيفة إن اللقاء تضمن مناقشة الجهود التي تبذلها دولة مصر والإمارات تجاه قضية تغير المناخ، خاصة أن الإمارات تستضيف قمة المناخ "COP 28" المقررة عام 2023 بعد استضافة مصر "كوب 27" في نوفمبر من هذا العام.

ونقلت عن سلطان بن أحمد الجابر قوله على "تويتر"، " كان من دواعي سروري لقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري الرئيس المعين لـ(كوب 27)، لقد أجرينا مناقشة إيجابية حول الأولويات المشتركة والتعاون من أجل إنجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ."

ونوهت إلى تأكيد المبعوث الخاص لدولة الإمارات لتغير المناخ، أنه بالإضافة إلى دفع العمل المناخي إلى الأمام ، ستواصل الإمارات العمل لتعزيز الإنجازات التي تحققت في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة بشأن قضايا تغير المناخ، بناء الجسور وصنع الشراكات، فضلاً عن اعتماد نهج شامل وإيجابي.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أشار خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى اتفاق مصر والإمارات على تشكيل فريق عمل مشترك، بحيث يدعم الفريق المصري في إطار الاستعدادات الجارية للدورة الـ27 للمؤتمر، وفي ذات الوقت يكتسب فريق العمل الإماراتي الخبرة ويتعلم من التجربة المصرية قبيل بدء الاستعداد لتسلمه رئاسة الدورة الـ 28 للمؤتمر.