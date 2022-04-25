الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا فشلت في تنفيذ أهدافها الحربية بأوكرانيا

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن اقتناعه بأن روسيا فشلت في تنفيذ أهدافها الحربية بأوكرانيا، بينما نجحت الأخيرة في الوقوف بقوة في هذه الحرب المدمرة.
وأضاف "بلينكين" -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية- أن "روسيا سعت لانتزاع سيادة أوكرانيا وسلب استقلالها، لكنها فشلت"، مؤكدًا أن "أوكرانيا المستقلة ذات السيادة ستظل موجودة لفترة أطول من بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة بروسيا".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه "من الواضح أن طبيعة القتال في أوكرانيا قد تطورت في الأسابيع الأخيرة"، منوهًا بأن "أوكرانيا في حاجة الآن إلى أسلحة بعيدة المدى".
وأضاف أوستن أن "احتياجات أوكرانيا تتغير مع تطور طبيعة القتال، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحول التركيز إلى شرق البلاد، لذلك يحتاج الأوكرانيون إلى أسلحة بعيدة المدى، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لتزويدهم بأنواع الدعم وأنواع المدفعية والذخيرة التي ستكون فعالة".
واعتبر أن "اجتماعه بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان مثمرا للغاية"، مشيرًا إلى أنه "أعرب للأخير عن تعازيه في مقتل العديد من المدنيين والقوات التي بذلت جهودا مذهلة في صد تقدم القوات الروسية، معربًا عن إعجابه بمدى احترافية القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادها".
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين قد وصلا إلى كييف أمس في أول، زيارة لمسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا.

كييف روسيا أوكرانيا أمريكا

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