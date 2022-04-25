الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكين: نتطلع لمواصلة التعاون مع ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

ماكرون
ماكرون

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية-:"نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".
نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وتمكن فيها الرئيس إيمانويل ماكرون من الفوز بولاية ثانية.

واشنطن الخارجية الامريكي ماكرون الولايات المتحدة أمريكا فرنسا

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