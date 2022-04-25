بلينكين: نتطلع لمواصلة التعاون مع ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية-:"نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وتمكن فيها الرئيس إيمانويل ماكرون من الفوز بولاية ثانية.