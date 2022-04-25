الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .
وأعرب الملك سلمان - حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية" - عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يذكر أنه أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون أمس الأحد رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان، حيث حصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات .

الرياض السعودية خادم الحرمين ولي العهد

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